Calciomercato Juve l’Inter fa sul serio! Svelato il piano di Marotta per il super colpo in Serie A Tutti i dettagli

Il calciomercato infiamma le strategie di Juventus e Inter, con quest'ultima pronta a fare sul serio per il grande colpo in Serie A. Marotta ha già messo a punto un piano ambizioso: portare Ederson dall’Atalanta, un investimento che potrebbe rivoluzionare il centrocampo nerazzurro. In un mercato sempre più competitivo, ogni mossa conta, e l’Inter si prepara a sorprendere tutti con un’operazione da record. La sfida è aperta: qual è il prossimo passo?

Calciomercato Juve, l’Inter fa sul serio! Il piano di Marotta per il super colpo Ederson dall’Atalanta. NovitĂ sul futuro del centrocampista. L’ Inter infiamma il mercato. In caso di addio di Hakan Calhanoglu, il club nerazzurro avrebbe giĂ individuato in Ederson, centrocampista brasiliano dell’ Atalanta, il sostituto ideale. La partenza del regista turco, sempre piĂą vicino al Galatasaray, potrebbe aprire la strada all’arrivo del roccioso centrocampista, in grado di garantire sia dinamismo che qualitĂ . Nonostante le difficoltĂ economiche, l’ Inter è pronta a tutto per battere la concorrenza, tra cui il calciomercato Juve, nella corsa per il talento dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’Inter fa sul serio! Svelato il piano di Marotta per il super colpo in Serie A. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: inter - juve - serio - piano

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Albanese: “Vlahovic blocca tutto il mercato Juve. Dietro c’è…l’Inter! Marotta ha un piano” Vai su Facebook

Serie A Coaches – 2025/26 season • Napoli: Conte • ?Inter: Chivu • ?Atalanta: Juric • ?Juventus: Tudor • ?Roma: Gasperini • ?Fiorentina: Pioli • ?Lazio: Sarri • ?Milan: Allegri • ?Bologna: Italiano • ?Como: Fabregas • Torino: Baroni • ?Udinese: Runjai Vai su X

Serie A, anticipi e posticipi delle prime tre giornate: Juventus-Inter sabato alle 18; Vlahovic, tensioni e contratto: l'idea piĂą seducente complica i piani Juve; Juventus Inter in streaming gratis? Guarda la partita in diretta.

Calciomercato Juve, l’Inter fa sul serio! Svelato il piano di Marotta per il super colpo in Serie A. Tutti i dettagli - Novità sul futuro del centrocampista L’Inter infiamma il mercato. Riporta juventusnews24.com

La Juventus tenta lo scippo all’Inter: “Colpo da 30 milioni” - Adesso c'è una voce che parla di un possibile "scippo" dei bianconeri all'Inter ... Secondo msn.com