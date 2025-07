Lazio Tchaouna saluta i tifosi biancocelesti | È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi

Loum Tchaouna, giovane talento francese, saluta i tifosi della Lazio con parole piene di gratitudine: «È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi». Dopo aver lasciato il cuore sui campi dello stadio biancoceleste, l’attaccante classe 2003 si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Inghilterra, portando con sé l’affetto di una tifoseria che lo ricorderà sempre con affetto. La sua avventura continua, e noi non vediamo l’ora di seguirla.

Lazio, Tchaouna saluta i tifosi e va al Burnley: « È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi». Le parole Il mercato estivo regala un nuovo colpo internazionale: Loum Tchaouna, attaccante francese classe 2003, ha ufficialmente lasciato la Lazio per iniziare una nuova esperienza in Inghilterra con la maglia del Burnley.

Lazio, Noslin e Tchaouna i due flop della stagione: uno resterà, l'altro andrà via - Tijjani Noslin e Loum Tchaouna sono le grandi delusioni stagionali della Lazio. Arrivati lo scorso estate, rispettivamente dal Verona e da altri club, i due non sono riusciti a esprimersi come sperato.

