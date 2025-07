Igor Protti annuncia la malattia | Mi hanno trovato un ospite sgradito

Igor Protti, leggenda del calcio italiano, apre il suo cuore ai fan condividendo un momento difficile della sua vita. Con parole piene di emozione, l’ex attaccante annuncia la scoperta di una malattia che lo ha colpito e le sfide affrontate in questi mesi. La sua sincerità tocca profondamente, ricordandoci quanto sia importante affrontare le difficoltà con coraggio e speranza. La sua storia ci ispira a non arrenderci mai, anche davanti alle avversità più dure.

Igor Protti annuncia la malattia: le parole drammatiche dell’ex attaccante. Con un drammatico messaggio via Instagram, Igor Protti è tornato sui social e si è lasciato andare a un toccante annuncio sulla malattia che lo ha colpito: LE PAROLE – «Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese – continua il messaggio di Protti -. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Igor Protti annuncia la malattia: «Mi hanno trovato un ospite sgradito»

