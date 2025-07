Isole minori | al via il bando Oltremare per sostenere gli studenti con 8 borse da 4mila euro

Se vivi nelle affascinanti isole minori del Mediterraneo e sogni di ampliarti il horizonte, questa è la tua occasione! La Fondazione Sanlorenzo lancia il bando "Oltremare", dedicato a studenti meritevoli con 8 borse da 4.000 euro per l’anno accademico 2025-2026. Un’opportunità unica per sostenere il tuo percorso di studi e superare ogni barriera geografica. Non lasciartela sfuggire: il futuro può essere più vicino di quanto pensi.

La Fondazione Sanlorenzo lancia la prima edizione del bando "Oltremare. Borse di studio per studenti delle isole minori del Mediterraneo", dedicato all’anno accademico 2025-2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

