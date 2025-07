Tour de France 2025 Philipsen vince in volata ed è prima maglia gialla

maglia gialla, simbolo di leadership e speranza per il suo team. La corsa è appena iniziata e il Tour de France 2025 promette emozioni intense, battaglie epiche e colpi di scena mozzafiato. Restate con noi per seguire ogni momento di questa avvincente avventura nel cuore del ciclismo mondiale.

Tour de France 2025: subito grandi emozioni nella prima tappa. Jasper Philipsen ha trionfato a Lille in una volata ristretta davanti a Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e a Soren Waerenskjold (Uno-X-Mobility). Quinta piazza per Matteo Trentin (Tudor), unico italiano in top ten. Philipsen è la prima maglia gialla. Grazie a questo successo il corridore della Alpecin-Deceuninck, alla decima vittoria sulle strade della Grande Boucle, indosserà la maglia gialla. La corsa è stata animata da un ‘ventaglio’ a meno di 20 km dall’arrivo che ha ridotto il gruppo a una quarantina di unità causando subito distacchi pesanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it