Presidente Fontana visita il carcere di Rebibbia | Grato alla polizia penitenziaria E incontra Alemanno

la difficile realtà delle carceri italiane, riconoscendo il ruolo fondamentale della polizia penitenziaria e delle figure che lavorano quotidianamente per garantire sicurezza e riabilitazione. Una visita che sottolinea l'importanza di investire nel sistema penitenziario e nel rispetto dei diritti umani, per costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutti.

ROMA – Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha visitato ieri il carcere di Rebibbia, a Roma, accolto dalla direttrice Maria Donata Iannantuono e da una delegazione della polizia penitenziaria, a cui ha rinnovato la propria stima e riconoscenza per il lavoro svolto. Durante la visita il Presidente ha incontrato alcuni detenuti e, tra questi, anche Gianni Alemanno. “Ci tenevo a essere qui per manifestare la piena vicinanza a chi opera in queste strutture”, ha detto Fontana, esprimendo attenzione ai temi emersi in relazione alla situazione carceraria e ricordando la seduta straordinaria che, sull’argomento, si è tenuta alla Camera lo scorso 20 marzo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Presidente Fontana visita il carcere di Rebibbia: “Grato alla polizia penitenziaria”. E incontra Alemanno

