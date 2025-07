Soppressione Frecciargento per Roma l’assessore regionale | Solo per lavori ma tornerà

In un momento in cui le voci di soppressioni e disagi sui mezzi pubblici alimentano l’incertezza, è fondamentale fare chiarezza. Francesco Baldelli, assessore regionale alle Infrastrutture, smaschera le false notizie diffuse dal PD sulla tratta Frecciargento verso Roma, sottolineando come si tratti di interventi temporanei legati a lavori necessari. La verità è più forte delle chiacchiere: ecco cosa sta realmente accadendo e perché i miglioramenti sono imprescindibili per il futuro.

Ancona, 6 luglio 2025 - "Chi parla di soppressione di Frecciargento e regionali e cancellazione diffonde notizie non veritiere, mosso solo da un fumus propagandistico e da un'accecante ansia elettorale". Così in una nota Francesco Baldelli, assessore della Regione Marche alle Infrastrutture, in merito alle critiche del Pd sui disagi previsti per l'estate, sulla tratta ferroviaria verso Roma, dovuti ad alcuni lavori. "Pesaro ancora una volta da capitale della cultura si è trasformata in capitale delle invenzioni del Pd - attacca Baldelli - Le invenzioni sono quelle dell'amministrazione comunale, che ha disperato bisogno di spostare l'attenzione dal sistema Pesaro degli affidamenti e da una gestione amministrativa e politica a dir poco confusionaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Soppressione Frecciargento per Roma, l’assessore regionale: “Solo per lavori, ma tornerà”

