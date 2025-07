Castiglione del Lago intensa ondata di maltempo | numerosi interventi dei vigili del fuoco

Castiglione del Lago si è trovato nel cuore di un’improvvisa catastrofe meteorologica, con un’ondata di maltempo che ha portato vento impetuoso e fulmini minacciosi. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti con il supporto di volontari locali, hanno affrontato una serie di emergenze per proteggere abitazioni e cittadini. La popolazione si stringe attorno alle forze dell’ordine, sperando che la situazione torni presto alla normalità.

Castiglione del Lago (Perugia), 5 luglio 2025 – Una repentina e violenta ondata di maltempo ha colpito oggi, sabato 5 luglio, l’area di Castiglione del Lago. Forti raffiche di vento e fulmini hanno reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate in una serie di interventi urgenti. Il personale della sede centrale, insieme ai volontari dei distaccamenti di Castiglione del Lago e di Città della Pieve, è intervento per diverse situazioni critiche: tra queste, lo spegnimento di un incendio di vegetazione scatenato dalla caduta di un fulmine e la rimozione di alberi pericolanti o abbattuti che ostruivano la sede stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglione del Lago, intensa ondata di maltempo: numerosi interventi dei vigili del fuoco

