Esplosione Roma i poliziotti feriti | Abbiamo recuperato gli ultimi due dispersi poi l’esplosione

A Roma, una potente esplosione a Via dei Gordiani ha scosso la città, ferendo due poliziotti coraggiosi e lasciando tutti sgomenti. Francesco D’Onofrio e Marco Neri, ora ricoverati al Policlinico Umberto I, sono stati protagonisti di un'azione eroica, riuscendo a recuperare le ultime persone disperse tra le fiamme e il fumo. La loro determinazione e spirito di sacrificio testimoniano il valore di chi mette la vita al servizio della sicurezza pubblica, e questa vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile e preziosa la nostra quotidianità.

Esplosione Roma: sono ricoverati al policlinico Umberto I di Roma l’agente Francesco D’Onofrio e il vice ispettore Marco Neri, entrambi presenti al momento dell’esplosione avvenuta a Via dei Gordiani, zona est della Capitale. Entrambi feriti ma coscienti, hanno raccontato la propria esperienza. Avevano appena portato in salvo le ultime due persone ancora disperse nel fumo, causato dalla fuga di gpl proveniente dall’interno di un deposito di Gpl annesso a una stazione di servizio al civico 34, quando sono stati travolti dall’esplosione e circondati dalle fiamme. In tutto sono 50 i feriti nell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it