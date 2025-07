Ucraina morto un italiano in battaglia a Sumy | combatteva al fianco delle forze di Kiev

Una triste notizia scuote l’Italia: Thomas D’Alba, italiano e veterano della Folgore, ha perso la vita in battaglia a Sumy, nel cuore dell’Ucraina. Combattente al fianco delle forze di Kiev, il suo coraggio e dedizione sono un esempio di sacrificio e solidarietà. Mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulla sua sorte, il suo ricordo rimarrà vivo come simbolo di impegno e speranza in tempi difficili.

(Adnkronos) – Thomas D'Alba, un italiano che combatteva al fianco delle forze di Kiev, è rimasto ucciso in combattimento a Sumy, nel nord dell'Ucraina. A darne notizia su X è stato il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk, ricordando che D'Alba aveva anche servito nell'Esercito italiano, nella Folgore. Al momento D'Alba risulta ufficialmente disperso, ma si ritiene . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

