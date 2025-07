Juventus Nerozzi sicuro | I bianconeri possono tornare subito competitivi in Serie A! In Champions League…

La Juventus si prepara a tornare protagonista, con Nerozzi che analizza le prospettive dei bianconeri di Tudor. La squadra può subito essere competitiva in Serie A e, chissà, puntare in alto anche in Champions League. Ma quali sono i fattori chiave per un rilancio rapido e duraturo? Scopriamo insieme cosa si cela dietro le ambizioni della Vecchia Signora.

Juventus, Nerozzi: «Subito competitivi in Serie A, ma.». Il commento in esclusiva a .com. Le sue dichiarazioni sulla nuova Juve di Tudor. In esclusiva a .com, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi. Le sue dichiarazioni post Mondiale per Club in vista della prossima stagione. NEROZZI – « Dipende dove si mette l'asticella, Scanavino negli Stati Uniti ha detto che serve una squadra competitiva. Io penso che la Juve se fa un buon mercato potrà essere competitiva ma in Italia; faccio fatica a pensare a una Juve competitiva in Champions League. I bianconeri faranno la Champions quest'anno ma arrivare agli ottavi sarebbe già un ottimo risultato.

Juventus, Nerozzi: «Subito competitivi in Serie A, ma...».

