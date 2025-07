Roma entrano in un circolo sportivo di notte e fanno un pool party

Nella notte romana, un sorprendente episodio ha portato alla scoperta di un pool party clandestino in un circolo sportivo di via degli Angeli. I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara hanno denunciato sette giovani coinvolti in furto e violazione di domicilio, tra cui minorenni e maggiorenni di diverse nazionalità . Questa vicenda mette in luce come l’illegalità possa nascondersi dietro situazioni apparentemente innocue, ma i controlli non si fermano.

Roma, 5 luglio 2025- I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara hanno denunciato 7 giovani – u n cittadino italiano, un cittadino colombiano e 5 cittadini peruviani – di cui 4 minori e 3 maggiorenni, per i reati di furto e violazione di domicilio. La scorsa notte, il proprietario di un circolo sportivo in via degli Angeli ha notato, attraverso le telecamere di videosorveglianza, l a presenza di alcune persone introdottesi nel centro e ha allertato il 112. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che hanno sorpreso i giovani intenti a consumare alcoolici asportati dal circolo e a fare il bagno nella piscina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

