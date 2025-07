Svolta nel caso dell' esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino | arrestato il presunto responsabile Il ragazzo morto non era l' obiettivo

Una tragedia scuote Torino: un'esplosione nella mansarda di via Nizza ha causato la morte di un giovane di 35 anni e il ferimento di cinque persone, tra cui due minori. La svolta nel caso vede l’arresto del presunto responsabile, mentre si chiarisce che la vittima non era l’obiettivo dell’attentato. Un dramma che lascia aperti molti interrogativi, ma che segna un passo importante verso la verità .

Un uomo di 35 anni ha perso la vita. Cinque le persone ferite, tra cui due minorenni: un ragazzo di 12 anni, e una bambina di 6. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Svolta nel caso dell'esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino: arrestato il presunto responsabile. «Il ragazzo morto non era l'obiettivo»

