Borghi punge | Calhanoglu? Ecco cosa dovrebbero fare i club con i giocatori

Nel mondo del calcio, le tensioni tra club e giocatori sono all'ordine del giorno. Stefano Borghi analizza la situazione di Hakan Calhanoglu, al centro di voci di mercato e possibili trasferimenti. Le sue parole stimolano riflessioni su cosa dovrebbero fare davvero le società per tutelare i propri interessi e il benessere dei calciatori. Ma cosa si nasconde dietro queste dinamiche? Scopriamolo insieme, perché nel calcio tutto può cambiare in un attimo.

Stefano Borghi si è espresso su Calhanoglu e la possibile partenza dall’Inter, le sue dichiarazioni. Nel corso di  Cronache di Spogliatoio, come riportato da tuttonapoli, Stefano Borghi ha parlato così di Calhanoglu, regista dell’ Inter e che piace al Galatasaray: LE PAROLE – «Caso Calhanoglu? Io credo, la mia solita battaglia da pseudo eremita in questo senso, che le società dovrebbero avere un controllo maggiore sull’utilizzo dei social network da parte dei giocatori. I giocatori sono dipendenti delle società e i social network sono strumenti molto affilati, mettiamola così. Per cui: io per l’azienda per cui lavoro non ho nessun paletto da questo punto di vista, ma so bene come mi devo comportare. 🔗 Leggi su Internews24.com