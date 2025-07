Una scena da brividi al concerto di Gabry Ponte | quasi 60mila voci cantano Fratelli d’Italia Meloni | Non ha prezzo video

Un momento che resterà impresso nella memoria di tutti: al concerto di Gabry Ponte a San Siro, quasi 60mila persone hanno intonato "Fratelli d’Italia" con emozione e passione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’armonia di voci che ha superato ogni confine, dimostrando il potere della musica di unire e ispirare. Meloni e i partecipanti hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, ricordando che la musica può essere anche un gesto di forte identità e sentimento collettivo.

Non solo quella sorta di inno informale che è diventata Tutta l’Italia, il tormentone che ha fatto da sigla a Sanremo. Al concerto-evento di San Siro Gabry Ponte ha fatto cantare anche il vero Inno nazionale, dando vita a una scena da pelle d’oca: quasi 60mila spettatori che intonano all’unisono Fratelli d’Italia, come neanche alle partite della nazionale, giusto per restare in tema di stadi. Meloni e i 60mila che cantano l’Inno al concerto di Gabry Ponte: «Non ha prezzo». La scena, che ha fatto il giro dei social, non ha lasciato indifferente neanche il presidente del Consiglio. «Vedere decine di migliaia di giovani che cantano il nostro Inno con entusiasmo non ha prezzo», ha scritto Giorgia Meloni sui propri account, commentando un video su cui si legge che «al concerto di Gabry Ponte tutto lo stadio intona l’Inno nazionale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Una scena da brividi al concerto di Gabry Ponte: quasi 60mila voci cantano Fratelli d’Italia. Meloni: «Non ha prezzo» (video)

