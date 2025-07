Agostini | Osimhen può coesistere con Lukaku ma

L'estate del calciomercato infiamma il Napoli con intriganti dubbi e strategie di convivenza tra stelle come Osimhen, Lukaku e i nuovi acquisti. Massimo Agostini analizza la difficile coesistenza tra questi talenti, sottolineando l'importanza di un ritiro pre-stagionale per favorire l'armonia in campo. La sfida è aperta: riuscirà Spalletti a orchestrare questa squadra di primedonne? Solo il tempo dirà.

Massimo Agostini, ex calciatore, è intervenuto a Stile Tv durante Salite sulla Giostra. Queste le sue parole: “Osimhen? Fino a qualche giorno fa sembrava che il Napoli lo dovesse vendere, che la Juventus fosse la società più propensa a farsi avanti. Lui potrebbe anche coesistere con Lukaku, ma diventerebbero due prime donne che non so in che modo Conte potrebbe gestire. Partire subito in ritiro con gli acquisti è fondamentale per assimilare i concetti con quelli che già ci sono, e bisogna dare merito alla società che sta lavorando velocemente e ha fatto i conti giusti per portare giocatori utili per il calcio di Conte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com