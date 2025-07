Con la Fiat Topolino Vilebrequin si può andare lontano anche a 45 km h

quando passioni apparentemente opposte si incontrano, nasce qualcosa di unico e sorprendente. È l’inizio di un viaggio tra eleganza, innovazione e stile senza tempo, che promette di lasciare il segno nel cuore di chi sa apprezzare le sfumature più rare della vita. La storia ha il sapore di una spiaggia a inizio stagione: meno folla, più luce. E questo è solo il primo capitolo di un’avventura destinata a stupire.

Quando Olivier François, mente creativa di Fiat e stratega globale di Stellantis, incontra Roland Herlory, anima elegante di Vilebrequin, non è un colpo di fulmine: è una mareggiata d’intese. A suggerire l’incontro è Augusto Capitanucci, direttore italiano di Hublot, uomo che conosce il tempo e i suoi giri strani, quelli che trasformano un dettaglio in un destino. La storia ha il sapore di una spiaggia a inizio stagione: meno folla, più luce. E una Topolino. Già, la Topolino. Ma non una qualunque: la Vilebrequin Collector’s Edition. Un concentrato di spirito mediterraneo su quattro ruote, 100% elettrica e 100% piacere di evasione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con la Fiat Topolino Vilebrequin si può andare lontano anche a 45 km/h

