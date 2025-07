Reja | Hamsik un figlio per me

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, rivela un retroscena affascinante sul primo approccio con Marek Hamsik, quel talento che avrebbe poi scritto pagine indelebili nella storia azzurra. Quando il direttore Marino gli parlò di lui, Reja non aveva ancora idea del grande protagonista che sarebbe diventato. Scopriamo insieme come si è sviluppato questo legame e il ruolo cruciale di quel momento nel percorso di Hamsik con il Napoli.

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24. Di seguito le sue dichiarazioni: Lei è stato il primo allenatore al Napoli di Mare Hamsik. Me lo racconta il momento nel quale il direttore Marino le parlò del Pocho e di Marek Hamsik?. “Del Pocho sapevo, l’abbiamo visto, l’abbiamo visionato, ho visto delle cassette. Di Marek Hamsik il direttore non mi ha detto assolutamente niente. Io compilavo la lista per andare alla preparazione estiva e non sapevo che ci fosse Hamsik. E’ quello il momento nel quale Marino mi disse che aveva preso Hamsik. Un ragazzino, un giocatore di prospettiva, poteva anche dirmelo prima. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Reja: “Hamsik un figlio per me”

