Roma 8.000 euro tra contati e gratta e vinci | arrestato il ladro seriale dell’Appio-Latino

A Roma, un ladro seriale specializzato in slot e gratta e vinci è stato finalmente catturato dopo aver messo a segno furti per oltre 8.000 euro tra contanti e premi. Con una mappa dettagliata degli esercizi nel quartiere Appio-Latino e Tiburtina, l’uomo pianificava con precisione ogni colpo, seguendo uno schema ripetuto. La Polizia di Stato ha smascherato questo pericoloso criminale, assicurandolo alla giustizia. Una vittoria significativa contro la delinquenza urbana.

Roma, 5 luglio 2025- Aveva disegnato una mappatura degli esercizi nel quartiere Appio-Latino ed in zona Tiburtina dove, tra supermercati, sale scommesse ed autogrill, agiva seguendo ogni volta – spesso a distanza anche di poche ore – lo stesso piano. Il presunto autore di quattro colpi di serie è stato individuato ed arrestato dalla Polizia di Stato. Lo schema iniziava da un sopralluogo, comprensivo di acquisto, nel negozio di turno prescelto per il colpo per appurare il contenuto delle casse. A questo seguiva il secondo step, con il ritorno “in sede” del rapinatore che, col volto travisato con passamontagna, bandane o t-shirt colorate con tanto di foro all’altezza degli occhi, si guadagnava l’accesso all’esercizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it