Saldi 2025 a Bologna | tutti a caccia di sconti Com’è andata la prima giornata

Saldi 2025 a Bologna: un’orgia di sconti e occasioni imperdibili. Le vie più chic della città, da D'Azeglio a Indipendenza, si sono animate con l’entusiasmo di shopper desiderosi di risparmiare e rinnovare il guardaroba. La prima giornata è appena iniziata, ma la passione per le offerte sta già facendo registrare record di affluenza. Molti...

Bologna, 5 luglio 2025 – La parola saldi è ovunque. In qualsiasi attività del settore moda da oggi sono iniziati gli sconti estivi. Via D'Azeglio, via Farini, via Indipendenza e Galleria Cavour. Sono queste le principali aree prese d'assalto da bolognesi e turisti sin dalle prime ore della mattinata. Tutti a caccia del prezzo stracciato. Nonostante siano passate soltanto poche ore dall’inizio degli sconti, la voglia di spendere è tanta. Molti, infatti, si fermano a guardare le vetrine ed entrano nelle varie attività del centro. I primi dati. Una partenza positiva per Confcommercio Ascom. Bene ma non troppo, invece, secondo Confesercenti Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saldi 2025 a Bologna: tutti a caccia di sconti. Com’è andata la prima giornata

In questa notizia si parla di: saldi - bologna - sconti - tutti

Quando iniziano i saldi a Bologna: la guida per gli sconti estivi. Ma l'afa e in cantieri del tram preoccupano i negozianti Vai su X

L'angolo dei sogni. Camishe · Feel Good. * Gli sconti ufficiali partono il 5… ma in negozio iniziamo prima!* Dal *1º luglio* selezione di articoli già scontati al *50% e 60%*! Ti aspetto per approfittarne prima di tutti#langolodeisognimodena#saldi# Vai su Facebook

Saldi 2025 a Bologna: tutti a caccia di sconti. Com’è andata la prima giornata; Quando iniziano i saldi a Bologna: la guida per gli sconti estivi. Ma l'afa e in cantieri del tram preoccupano i negozianti; Al via saldi estivi, Codacons: 55% italiani ne approfitterà. Fismo Confesercenti–Ipsos: ma il 13% ha già acquistato con lo sconto.

Quando iniziano i saldi a Bologna: la guida per gli sconti estivi. Ma l'afa e in cantieri del tram preoccupano i negozianti - Confesercenti: «Attesa una spesa pro capite sui 130 euro» ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Al via i saldi in Emilia-Romagna, ecco le norme e i consigli per gli acquisti - BOLOGNA – Attesi dai commercianti, aspettati dai consumatori, sabato 5 luglio partono anche in Emilia- Come scrive informazione.it