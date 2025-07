David Juve maglia speciale per il nuovo attaccante bianconero | il siparietto social già virale tra i tifosi – VIDEO

L’arrivo di Jonathan David alla Juventus ha scuotuto i tifosi, e il recente siparietto social con la maglia speciale del nuovo attaccante ha fatto il giro del web, scatenando un’onda di entusiasmo tra i supporter bianconeri. Un video che unisce stile e passione, simbolo di un grande investimento e di una stagione tutta da vivere. La Juventus si prepara a scrivere nuove pagine di successo e l’emozione è già alle stelle: la squadra è pronta a ripartire alla grande!

David Juve, maglia "speciale": il siparietto social che scatena i tifosi bianconeri. Il VIDEO pubblicato dalla Juventus per il nuovo centravanti. L'attesa è finita: Jonathan David è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il talentuoso attaccante canadese, dopo giorni di trattative, ha messo la sua firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni. David, che nella prossima stagione vestirà la maglia della Juve, arriva con grandi aspettative, pronto a portare la sua velocità, tecnica e fiuto per il gol nell'attacco della Vecchia Signora. Il seguente siparietto social è diventato subito virale tra i tifosi.