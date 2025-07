F1 Charles Leclerc amaro | Un problema mi toglie il feeling in qualifica Domani? Il passo c’è ma parto indietro…

Charles Leclerc esce dal circuito di Silverstone con un sapore amaro, dopo una sessione di qualifiche che avrebbe potuto regalare molto di più alla Ferrari. Nonostante la SF-25 promettesse bene, un problema ha compromesso il feeling, lasciando il monegasco in sesta posizione e con il passo di gara c8217232. Domani si preannuncia una corsa tutta in salita per lui, ma la determinazione non manca: il suo obiettivo è recuperare terreno e sorprendere tutti.

Charles Leclerc mastica amaro al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il pilota della Ferrari non è andato oltre la sesta posizione, nonostante la sua SF-25 sembrasse pronta per lottare per la pole position. Non solo, come accaduto per il suo vicino di box Lewis Hamilton, l’ultimo settore ha fatto perdere decimi preziosi, con il monegasco autore anche di un errore notevole nell’ultima curva. La migliore prestazione, quindi, porta la firma di Max Verstappen in 1:24.892 con 103 millesimi su Oscar Piastri e 118 su Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc amaro: “Un problema mi toglie il feeling in qualifica. Domani? Il passo c’è, ma parto indietro…”

In questa notizia si parla di: charles - leclerc - amaro - problema

F1, Charles Leclerc: “Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche” - Charles Leclerc affronta un weekend difficile a Imola, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Attualmente in terza fila, il pilota della Ferrari, febbricitante, ha saltato il Media-Day per recuperare energie.

Charles Leclerc ha siglato il secondo tempo al termine delle qualifiche del GP d'Austria 2025: ecco il suo commento Vai su Facebook

Charles Leclerc amaro dopo le qualifiche in Canada: “L’ho buttata”; Charles Leclerc ammette l'errore in qualifica: “Il problema principale della mia gara in Canada sono stato io”; Leclerc amaro sullla Ferrari aggiornata in Bahrain: «Gli sviluppi funzionano, ma non bastano. McLaren troppo avanti».

F1 | Leclerc “stufo” rivela una problematica grave della Ferrari – GP Silverstone - Charles Leclerc deluso dopo la qualifica a Silverstone: "Sto facendo troppa fatica" poi rivale un problema specifico sulla Ferrari SF- Riporta f1ingenerale.com

Rabbia Leclerc a Silverstone: "C'è un problema in Ferrari di cui non abbiamo mai parlato. Sono una m***..." - Anche le qualifiche del Gp di Gran Bretagna portano in dote l'ennesima polemica in casa Maranello, con il monegasco che stavolta perde la pazienza ... Secondo corrieredellosport.it