LIVE Sudafrica-Italia 28-3 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | vantaggio considerevole per gli Springboks

Il match tra Sudafrica e Italia è acceso e ricco di emozioni: gli Springboks dominano con la loro forza fisica, conquistando un vantaggio considerevole. La partita, trasmessa in diretta il 28 marzo 2025, tiene gli appassionati con un ritmo incalzante e momenti di grande suspense. Resta sintonizzato per aggiornamenti live e scopri come gli Azzurri tenteranno di ribaltare il risultato in questa sfida imperdibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Prima frazione di gioco dove la fisicità e la forza sudafricana è prevalsa su ogni altro aspetto. Italia che prova a resistere stoicamente ma deve concedere ben quattro mete agli affamati Springboks. Azzurri anche sfortunati, la sospensione di 10 minuti per Lorenzo Cannone ne è la prova. Tra poco più di 10 minuti l’inizio della seconda frazione di gioco. 41? Italia che recupera e butta via il pallone in rimessa laterale, termina il primo tempo: Sudafrica-Italia 28-3. 40? Ripartono gli indomabili Springboks. 39? Prova a reagire l’Italia, ferita nell’orgoglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 28-3 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: vantaggio considerevole per gli Springboks

In questa notizia si parla di: italia - diretta - springboks - sudafrica

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Europei basket femminile: immensa Italia, in semifinale dopo trent’anni! Straordinaria Impresa delle azzurre, Turchia battuta 76-74 con il supplementare. Una partita combattutissima, punto su punto, ma si va avanti. Le ragazze di Capobianco possono festeggi Vai su Facebook

Summer Series 2025: Sudafrica-Italia, Azzurri al primo scontro con gli Springboks. La preview del match; Test Match, tre partite su Sky: l'Italia sfida il Sudafrica; Rugby Summer Series: Sudafrica-Italia, orario e dove vederla.

DIRETTA/ Italia Sudafrica (risultato finale 21-63) video tv: azzurri al tappeto! - IlSussidiario.net - Italia Sudafrica, in diretta dallo Stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova con fischio d’inizio alle ore 14. Scrive ilsussidiario.net

Di fronte al Sudafrica un’Italia incerottata: 7 infortunati. Quesada: “Affronteremo una tempesta" - Il tecnico costretto a rivoluzionare la formazione: “Inutile girarci intorno, non esiste una partita più difficile di questa. Come scrive gazzetta.it