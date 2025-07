Il mondo del calcio rende omaggio a Diogo Jota e Andre Silva al funerale in Portogallo

Il mondo del calcio si stringe in un doloroso abbraccio per onorare la memoria di Diogo Jota e Andre Silva, due talenti portoghesi tragicamente scomparsi in un incidente. Centinaia di tifosi e sportivi si sono riuniti a Gondomar, città natale, per rendere omaggio a due vite spezzate troppo presto. Un momento di grande emozione che dimostra come il calcio vada oltre il campo, unendo le comunità nei momenti di dolore più profondo.

2025-07-05 Centinaia si sono radunati nella città portoghese di Gondomar sabato per piangere la perdita di calciatori Diogo Jota e suo fratello minore Andre Silva, che sono morti in un incidente d'auto all'inizio di questa settimana. Il servizio funebre congiunto ebbe luogo presso l'Igreja Matriz, la chiesa locale nella loro città natale, che riunì una comunità lontano dal campo di calcio e si unì al loro amore per la coppia. Jota, 28 anni e Silva, 25 anni, sono stati messi a riposo fianco a fianco pochi giorni dopo che si è verificato un incidente fatale nelle prime ore di giovedì mattina a Zamora, in Spagna.

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Amici, parenti, star del calcio e anche tutti i compagni del Liverpool si riuniscono a Gondamer in Portogallo per le esequie di Diogo Jota, attaccante e star del club inglese, e del fratello Andre, morti il 3 luglio all'alba in un incidente stradale nel nordest della Spagna.

#Calcio, l'ultimo saluto a Diogo Jota e al fratello André ? di Tommaso Angelini Vai su X

Diogo Jota, la commovente decisione del Liverpool dopo la sua morte - Il Liverpool ha preso una decisione commovente, un modo per restare vicino alla famiglia di Diogo Jota deceduto in un incidente stradale.

Portogallo, i funerali di Diogo Jota e del fratello Andrè Silva - Familiari, tifosi, membri di club, numerose personalita' del mondo del calcio e persone comuni hanno reso l'ultimo commosso addio all'attaccante del Liverpool e stella della nazionale portoghese, Diogo Jota.