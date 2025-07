Leoni avvisa | Futuro? A Parma sto bene per ora resto dove sono

Leoni, il difensore del Parma, si apre sul suo futuro con sincerità e determinazione. Tra commenti sulla sua situazione attuale e riflessioni sulle voci di mercato, il giocatore si mostra equilibrato e centrato: "Sto bene dove sono, per ora resto così". In un mondo in continua evoluzione, le sue parole trasmettono fiducia e stabilità, lasciando intendere che il suo focus principale è il presente, ma il suo nome rimane sotto i riflettori.

Leoni si è espresso sul suo futuro, le parole del difensore del Parma: le sue dichiarazioni. Leoni ha parlato anche del suo futuro, il difensore del Parma al Corriere del Veneto si è espresso anche sulla possibilità di approdare all ‘Inter viste le voci recenti: LE PAROLE – «Sono contento di aver finito la scuola – ha raccontato al Corriere del Veneto -. L’esame di oggi è stato impegnativo, è più difficile essere interrogato su Pirandello che giocare a calcio. Vedere la mia faccia sui giornali non mi mette pressione. Anzi, mi fa piacere e mi aiuta a rimanere concentrato sui miei obiettivi. Futuro? Per ora rimango dove sono, a Parma sto bene e non solo a livello sportivo, è una città molto vivibile e dove si mangia benissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni avvisa: «Futuro? A Parma sto bene, per ora resto dove sono»

