Spiagge a misura di bambino consegnata oggi prima ‘Bandiera verde’ 2025

Le spiagge a misura di bambino sono tornate protagoniste con l’assegnazione della prima 'Bandiera Verde' 2025, simbolo di sicurezza e qualità per i più piccoli. Quest’anno, 3075 pediatri italiani e stranieri hanno scelto le destinazioni più adatte a garantire benessere e salute ai bambini, iniziando da San Salvo Marina. Scopriamo insieme le spiagge che rendono il mare un luogo sicuro e divertente per le famiglie.

(Adnkronos) – Identificare le spiagge più adatte ai bambini, al loro benessere e alla loro salute. A contrassegnarle, anche quest'anno le 'Bandiere verdi' assegnate da 3075 pediatri italiani e stranieri. Oggi il primo vessillo 2025 è stato consegnato a San Salvo Marina (Chieti), presso il 'Giardino botanico mediterraneo biotopo costiero' della cittadina. Il simbolo delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

