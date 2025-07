F1 Frederic Vasseur | C’è frustrazione per questo risultato nelle qualifiche la velocità in gara c’è

Le qualifiche del GP di Gran Bretagna hanno lasciato molta frustrazione in casa Ferrari, con Vasseur e i suoi piloti che speravano in risultati migliori. La velocità in gara non ha rispecchiato le aspettative, e le imperfezioni nell’ultimo settore hanno compromesso la chance di conquistare la prima fila. Ora, l’attenzione si sposta alla corsa: sarà una sfida tutta da vivere nel tentativo di riportare la bici rossa ai vertici.

Non è arrivato il risultato in cui la Ferrari sperava nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone, le due Rosse di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc si sono classificate in quinta e sesta posizione, ed entrambi i piloti hanno commesso qualche imperfezione nell’ultimo settore, tale da fargli perdere la prima fila. La pole-position è andata all’olandese Max Verstappen, a precedere le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris. Ad analizzare quanto è accaduto ai microfoni di Sky Sport è stato Frederic Vasseur: “ Speravamo in un risultato migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “C’è frustrazione per questo risultato nelle qualifiche, la velocitĂ in gara c’è”

