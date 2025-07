Igor Protti rivela la malattia | Affronto una battaglia durissima

Igor Protti, ex bomber di Bari e Livorno, apre il suo cuore su Instagram condividendo una battaglia personale contro una malattia difficile, tra operazioni e cure intense. La sua testimonianza sincera e toccante è un messaggio di speranza e resilienza, che ci ricorda quanto sia importante affrontare le sfide con coraggio. Continua a leggere per scoprire come Igor affronta questa prova e quale ruolo giocano famiglia e medici nel suo percorso di rinascita.

L'ex attaccante di Bari e Livorno racconta su Instagram il difficile percorso tra operazioni e cure, ringraziando la famiglia e lo staff medico.

