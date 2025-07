Incendio Roma Arpa | diossina nell' aria

Un incendio scoppiato ieri a via dei Gordiani, Roma, ha generato diossina nell'aria, come rilevato dall'Arpa Lazio. La concentrazione di Teq pari a 1 pg/m3 indica un'emissione localizzata, segno che le fiamme hanno prodotto questo inquinante tossico. La Protezione civile e le autorità sono impegnate nel monitoraggio e nella gestione della situazione, evidenziando l'importanza di intervenire tempestivamente per tutelare la salute pubblica.

18.48 L'esplosione di ieri avvenuta a seguito di un incendio a un distributore di benzina e metano in via dei Gordiani Roma ha "generato diossina". Emerge dal monitoraggio dell'aria di Arpa Lazio, Agenzia regionale protezione ambientale La presenza di diossine Teq è pari a 1 pgm3: "Concentrazioni superiori a 0,3pgm3 indicano una emissione localizzata, ovvero che le fiamme hanno generato diossina", spiega l'Arpa. La Protezione civile del Campidoglio: "Diossina ridotta per rapida azione dei pompieri. Scongiurato il peggio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

