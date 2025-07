La maxi esplosione a Roma ha generato diossina In terapia intensiva 2 dei 45 feriti

Una tragica esplosione a Roma ha causato gravi conseguenze, tra cui l’emergere di diossina nell’aria e due feriti in terapia intensiva. L’incidente, avvenuto in via dei Gordiani, ha sollevato immediati timori ambientali e sanitari, con i primi dati di Arpa Lazio che segnalano livelli preoccupanti di sostanze tossiche. È fondamentale comprendere i rischi e le misure di tutela per garantire la sicurezza della comunità.

La maxi esplosione avvenuta ieri a Roma in seguito a un incendio che ha colpito un distributore di benzina e metano in via dei Gordiani " ha generato diossina ". Lo riferisce Arpa Lazio diffondendo i primi dati del monitoraggio dell'aria. In particolare, si registra la presenza di diossine-Teq pari a 1 pgm3. Arpa Lazio: l'esplosione ha generato diossina. Finora sul tema non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. L'Oms (nel documento Air quality guidelines for Europe 2000) stima concentrazioni di tossicità equivalente (Teq) di diossine e furani in ambiente urbano pari a circa 0,1 pgm3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona.

