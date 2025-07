Tour de France 2025 Jasper Philipsen | Lavoro perfetto della squadra ed io ho completato l’opera

Il Tour de France 2025 è iniziato con un'esplosiva vittoria di Jasper Philipsen, che indossa meritatamente la prima maglia gialla. In una tappa ricca di emozioni, cadute e ventagli, il belga dell’Alpecin-Deceuninck ha dominato la volata a Lille, dimostrando come il lavoro di squadra e determinazione siano fondamentali. Una vittoria che segna l'inizio di una corsa ancora più avvincente e piena di sorprese.

La prima maglia gialla del Tour de France 2025 la indossa Jasper Philipsen. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck domina la volata sul traguardo di Lille in una prima tappa scoppiettante e caratterizzata da cadute e ventagli. Una spaccatura del gruppo a 15 chilometri dalla fine ha dimezzato il plotone e molti dei velocisti sono rimasti attardati, compreso il nostro Jonathan Milan. Alla fine Philipsen e l’Alpecin sono stati perfetti, vincendo davanti a Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) e Søren Wærenskjold (Uno- X Mobility). Una giornata perfetta per Philipsen: “Si tratta della decima vittoria al Tour e non la dimenticherò mai. 🔗 Leggi su Oasport.it