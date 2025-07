James Gunn ha appena regalato ai fan la versione di Superman dell’ Awesome Mix dei GotG!

James Gunn, il geniale regista noto per la colonna sonora dei Guardiani della Galassia, sorprende ancora una volta i fan portando l’energia musicale nel DC Universe. Per l’atteso film di Superman, ha creato playlist Spotify esclusive che svelano l’anima dei protagonisti, immergendoli ancora di più nel cuore della narrazione. Un’idea innovativa che promette di rivoluzionare il modo di vivere l’attesa, rendendo ogni fan parte del viaggio prima dell’uscita il 11 luglio.

James Gunn, noto per l’uso iconico della musica in Guardiani della Galassia, sta portando la sua passione per le colonne sonore nel DC Universe. In vista dell’attesissimo film Superman, Gunn ha curato delle playlist Spotify uniche per i personaggi principali, offrendo ai fan un’immersione profonda nella psiche dei protagonisti. Questo approccio innovativo mira a migliorare la comprensione dei personaggi prima dell’uscita del film l’ 11 luglio. Musica e Personaggi: La Visione di Gunn per Superman. Attraverso un video pubblicato sul suo account X, Gunn ha spiegato che queste playlist sono state create per dare ai fan un’idea di cosa ascoltano i personaggi di Superman nella loro vita quotidiana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - James Gunn ha appena regalato ai fan la versione di Superman dell’ Awesome Mix dei GotG!

In questa notizia si parla di: gunn - james - superman - appena

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

Superman, fermi tutti: James Gunn ha appena risolto il mistero per eccellenza sull'eroe DC https://bestmovie.it/news/superman-fermi-tutti-james-gunn-ha-appena-risolto-il-mistero-per-eccellenza-sulleroe-dc/934446/… Vai su X

«Superman è una figura che incarna la fiducia nell'umanità e la forza della compassione. » Manca poco all’uscita mondiale del nuovo Superman, diretto e scritto da James Gunn, e la Warner Bros. Ha appena pubblicato i character poster che svelano il look de Vai su Facebook

James Gunn ha tagliato la scena più scioccante di Superman (e c’è un buon motivo); Superman: James Gunn spiega perché Nicholas Hoult non poteva interpretare Superman; 5 film da vedere assolutamente aspettando il Superman di James Gunn.

Superman: James Gunn svela perché Nicolas Hoult non era adatto al ruolo di Superman - Superman, il nuovo film diretto da James Gunn che da inizio ad una nuova versione del DCEU, sta per arrivare nelle sale e la promozione è in corso in diverse ... Secondo filmpost.it

Superman, James Gunn svela la recensione più importante: quella dei nipoti di Jerry Siegel - creatore di Superman il suo nuovo film e ha condiviso il suo parere con i fan. Segnala cinema.everyeye.it