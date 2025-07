Igor Protti ricoverato in ospedale | drammatico annuncio sui social

Igor Protti, ex attaccante di Bari e Livorno, ha dato via social un annuncio drammatico: è ricoverato in ospedale, le sue parole. Una notizia sconvolgente che nessuno avrebbe immaginato di ricevere: l’ex attaccante, Igor Protti, è ricoverato in ospedale e dovrà combattere con una malattia scoperta di recente. Il suo messaggio ha rivelato tutto. Protti ricoverato in ospedale: il suo messaggio. Tramite ‘Instagram’, Protti ha scritto: “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Igor Protti ricoverato in ospedale: drammatico annuncio sui social

