Incendio a Posillipo fiamme in un’abitazione in via Catullo

Un altro drammatico incendio scuote Napoli, questa volta nella suggestiva collina di Posillipo. Le fiamme si sono propagate nel pomeriggio in un'abitazione di via Catullo, creando momenti di tensione e preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, stanno lavorando incessantemente per domare il rogo e mettere in sicurezza l'intera zona. La situazione è sotto controllo, ma l'episodio solleva ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza degli edifici cittadini.

Ancora un incendio a Napoli, questa volta sulla collina di Posillipo. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, poco dopo le 16, all'interno di uno stabile situato in via Catullo, al primo piano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, supportati dai carabinieri, per domare

Vasto incendio tra Posillipo e Bagnoli, Vigili del Fuoco e Polizia sul posto - Un vasto incendio scoppiato tra Posillipo e Bagnoli sta attirando l'attenzione della cittĂ . Le fiamme, alimentate dal vento, minacciano le aree circostanti mentre vigili del fuoco e forze dell'ordine lavorano senza sosta per domare il rogo.

