Il baseball Usa scopre Matteo Marelli da Senago | il lanciatore firma con i New York Mets

Da Senago a New York, il sogno diventa realtà: Matteo Marelli, giovane lanciatore classe 2006, ha firmato con i prestigiosi New York Mets. Un risultato straordinario che testimonia come talento e determinazione possano superare qualsiasi distanza. La sua storia è un esempio di passione e perseveranza, pronti a scrivere pagine sorprendenti nel mondo del baseball internazionale. La sua avventura sta appena cominciando, e il futuro promette grandi emozioni...

Senago, 5 luglio 2025 – Da Senago a New York il tragitto è parecchio lungo. Eppure Matteo Marelli, giocatore di baseball classe 2006, l’ha compiuto con la sfrontatezza dell’età e la consapevolezza del talento. Di ruolo lanciatore, ha firmato con i New York Mets, franchigia della Major League Usa, vincitrice di due world series nella loro storia, iniziata negli anni ‘60, quando ereditarono il testimone da New York Giants e Brooklyn Dodgers. La reazione. L’atleta nativo di Senago, dove è cresciuto sportivamente fino al 2023, è diventato ufficialmente il sesto italiano che militerà nelle Minors americane in questo 2025 dopo: Giacomo Taschin (suo compagno di squadra a Rovigo, che ha firmato poche settimane fa con i Toronto Blue Jays), Filippo Sabatini, Williams Wong, Alessandro Ercolani e Samuel Aldegheri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il baseball Usa scopre Matteo Marelli da Senago: il lanciatore firma con i New York Mets

