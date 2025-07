Piantedosi | da Russia potenzialità ostile nel cyber e anche in Libia

La Russia si conferma come una minaccia reale nel cyberspazio e in Libia, mostrando potenzialità ostili che inquietano la sicurezza internazionale. Le capacità di penetrazione delle reti digitali e le azioni sul terreno evidenziano un quadro preoccupante, in cui Mosca potrebbe giocare un ruolo destabilizzante. È fondamentale monitorare attentamente queste dinamiche, poiché le conseguenze potrebbero influenzare la stabilità globale e la sicurezza dei nostri sistemi.

Roma, 5 lug. (askanews) - "La Russia è un soggetto che ha già manifestato una potenzialità ostile, sia dal punto di vista delle capacità di penetrazione delle reti digitale e quindi anche della commissione di attacchi ostili sulla cyber: non ho la percentuale sottomano, ma credo che una gran parte dei fenomeni che sono stati rilevati negli ultimi tempi sono anche di provenienza di soggetti ostili riconducibili a quel paese. La Russia sicuramente ci può dare fastidio da questo punto di vista". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenendo al Forum in Masseria. "La Russia da tempo - ha continuato - ha adottato una politica, almeno negli atteggiamenti preventivi, di una certa predisposizione e propensione anche a quella che è la commissione di veri e propri atti di guerra ibrida, che quindi si possano poggiare non solo su attacchi militari in senso stretto, ma anche proprio attraverso l'ingerenza che viene commessa sui social, sul web, attraverso la disinformazione, attraverso anche la capacità di penetrare i nostri sistemi informatici, di infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piantedosi: da Russia potenzialità ostile nel cyber e anche in Libia

