Juventus il calendario della preparazione | in programma amichevoli con il Borussia Dortmund

Dopo un emozionante percorso e una parentesi in America, la Juventus si appresta a tornare in campo con il suo calendario di preparazione. La squadra si prepara per le amichevoli estive, tra cui spicca l’atteso incontro con il Borussia Dortmund. Con un occhio rivolto al futuro, i bianconeri vogliono affinare tattica e forma fisica per affrontare al meglio la nuova stagione. La preparazione è ormai alle porte, e i primi test sono già in programma.

Il Mondiale per Club si è concluso agli ottavi di finale per la Juventus, eliminata da un Real Madrid volenteroso di tornare sul tetto del mondo con Xabi Alonso alla guida. Dopo una buona avventura in America, in cui sono usciti fuori difetti ma anche tanti pregi, la squadra bianconera va in vacanza per tornare più carica in vista della preparazione estiva pre-campionato. La stagione della Juventus si è difatti conclusa l'1 luglio ed ora i calciatori, come da contratto, godranno delle vacanze estive prima di riprendere la preparazione: sono ben 3 le settimane di stop previste ed i cancelli della Continassa, come riportato dallo stesso club, riapriranno il 24 luglio.

