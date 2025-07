FOTO Agropoli grosso incendio di sterpaglie | bruciati 10 ettari di verde

Un vasto incendio di sterpaglie ha colpito Agropoli, bruciando oltre 10 ettari di verde e minacciando abitazioni e autovetture. Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute prontamente, sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La battaglia contro il fuoco continua, mentre le forze dell’ordine monitorano la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grosso incendio di sterpaglie, in atto dalle 12:00 circa, ad Agropoli, in Via Crocicchie. La squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento e quella di Eboli, supportate da un'autobotte, stanno lavorando per avere la meglio sull'incendio che ha lambito anche abitazioni oltre ad aver coinvolto parzialmente un'autovettura. Sul posto anche il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) da Vallo della Lucania, per valutare l'eventuale necessitĂ dei mezzi aerei per estinguere definitivamente l'incendio che al momento ha coinvolto circa 10 ettari di verde.

