Carovigno ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Brindisino | ricerche in corso

Una giovane donna ucraina di 18 anni, scomparsa recentemente da un villaggio turistico nel brindisino, ha suscitato grande preoccupazione tra le autorità e i turisti. La ragazza, impegnata in uno stage, non parla italiano, complicando le ricerche e le comunicazioni. Mentre le forze dell'ordine intensificano gli sforzi per trovarla, il mistero della sua sparizione si infittisce, lasciando la comunità in ansia e speranzosa di un lieto fine.

Una ragazza ucraina di 18 anni, da poco maggiorenne, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove stava svolgendo uno stage formativo. A lanciare l’allarme è stata la direzione del Meditur Village, situato in contrada Scianolecchia, che ha segnalato la sparizione ai carabinieri. La giovane è alta circa un metro e settantacinque, ha una corporatura esile e non parla italiano, dettaglio che potrebbe complicare eventuali tentativi di chiedere aiuto od orientarsi da sola nella zona. L’appello del sindaco di Carovigno. Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha lanciato un appello attraverso i social, pubblicando anche una foto della giovane e invitando chiunque abbia informazioni utili o l’abbia avvistata a contattare al più presto la stazione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: carovigno - ragazza - anni - villaggio

Ha appena compiuto 18 anni è di origini ucraine e sta facendo uno stage in una struttura ricettiva di Carovigno Vai su Facebook

Carovigno, ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Brindisino: ricerche in corso; Una ragazza ucraina di 18 anni scompare nel Brindisino, ricerche in corso; Si allontana dal villaggio turistico in cui lavorava: in corso le ricerche di una giovane.

Una ragazza ucraina di 18 anni scompare nel Brindisino, ricerche in corso - Una ragazza di nazionalità ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando uno stage. Segnala msn.com

Ragazza 18enne scompare da un villaggio turistico nel Brindisino, ricerche in corso. «Stava svolgendo uno stage» - Una ragazza di nazionalità ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di ... Si legge su msn.com