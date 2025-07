LIVE Sudafrica-Italia 28-10 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | accorciano gli azzurri con la meta di Zuliani

Vivi l’emozione del live tra Sudafrica e Italia, un match avvincente che sta regalando grandi emozioni agli appassionati di rugby. Gli azzurri si avvicinano nel punteggio grazie alla meta di Zuliani, mentre le tensioni sono palpabili in campo. Segui aggiornamenti in tempo reale e scopri come si evolverà questa sfida epica, ricca di colpi di scena e passione. Continua a leggere per non perdere neanche un istante di questa battaglia sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? Da capire l’entità dell’infortunio e la zona soggetta a dolore, equipe medica che è entrata in campo munita di barella. 49? Gioco fermo per l’infortunio di Lorenzo Cannone, il quale si aggiunge alla lista degli indisponibili. 47? Sudafrica-Italia 28-10. Altra trasformazione impeccabile di Da re. 46? Ed è Manuel Zuliani a siglare la prima meta della giornata per la nostra nazionale!! Ora Da Re tenterà la trasformazione. 46? Rosicchia terreno la ruck italiana. 45? Avanza l’Italia, entriamo nei 5 metri sudafricani! 44? Placcaggio senza ovale in mano del Sudafrica e Italia che si avvicina notevolmente alla linea di meta con un calcio in touche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 28-10 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: accorciano gli azzurri con la meta di Zuliani

