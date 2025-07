Skriniar apre al Napoli | Vorrei giocare con Lobotka Arriva l’annuncio a sorpresa

Il ritorno di Skriniar in Serie A sembra ormai più vicino che mai, con il difensore slovacco che fa sognare i tifosi del Napoli. Intercettato durante l’evento di addio di Hamsik, l’ex Inter ha lasciato intendere di essere pronto a una nuova avventura italiana, magari con l’aggiunta di Lobotka nella trattativa. Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il mercato Partenopeo e riaccendere le speranze dei supporter azzurri.

Skriniar può tornare in Serie A? Il difensore slovacco strizza l'occhio al Napoli. L'ex difensore dell' Inter tra le altre Milan Skriniar, è stato intercettato dai microfoni di CalcioNapoli24 nel pre-partita della sfida di addio al calcio organizzata dal connazionale Marek Hamsik – in programma alle 19 di sabato 5 luglio, nello stadio Tehelné Pole di Bratislava, casa dello Slovan dove Marekiaro ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il classe '95 slovacco, che ha giocato l'ultima stagione in Turchia con il Fenerbahce, è ancora di proprietà dei Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain ma con ogni probabilità la sua esperienza a Parigi non si prolungherà ancora per molto.

