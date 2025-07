rubio tibetani scelgano capi religiosi senza interferenze

In un delicato gesto di rispetto e solidarietà, gli Stati Uniti ribadiscono il loro impegno nel garantire ai tibetani il diritto di scegliere liberamente i propri capi religiosi, senza interferenze esterne. Il segretario di Stato Marco Rubio sottolinea l'importanza di preservare il patrimonio culturale e religioso tibetano, riaffermando la volontà di supportare questa comunità nel mantenere le proprie tradizioni autentiche. È un appello alla tutela delle libertà fondamentali e alla promozione dei diritti umani, affinché il loro esempio possa ispirare il mondo.

Gli Stati Uniti "rimangono fermamente impegnati a promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei tibetani. Sosteniamo gli sforzi per preservare il distinto patrimonio linguistico, culturale e religioso, inclusa la loro capacità di scegliere e venerare liberamente i propri leader religiosi senza interferenze". Lo afferma il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un messaggio di auguri alla vigilia del compleanno del Dalai Lama, destinato ad alzare la tensione con la Cina sulla successione del leader spirituale. Gli Usa "porgono i migliori auguri a Sua Santità il Dalai Lama per il suo 90o compleanno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net