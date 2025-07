Alluvione in Texas il bilancio dei morti sale a 27 Trump | Una tragedia Mattarella gli scrive | L’Italia è vicina al popolo americano

L’alluvione in Texas ha causato una tragedia immensa, con 27 vittime tra adulti e bambini e numerosi dispersi. Mentre il paese piange questa perdita devastante, le parole di solidarietà arrivano da tutto il mondo, incluso il presidente Mattarella che ha scritto a Trump per esprimere vicinanza all’America. Un momento di grande dolore che ci ricorda quanto sia fragile la nostra convivenza con la natura, ma anche l’importanza di stare uniti nei momenti difficili.

È salito a 27 morti, fra cui 18 adulti e 9 bambini, il bilancio delle forti alluvioni che venerdì 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, in Texas. Sempre ventisette sono anche i dispersi, secondo quanto comunicato da Dalton Rice, manager della città di Kerrville, la più colpita dal nubifragio delle scorse ore. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Donald Trump, che con un post pubblicato sul suo social Truth assicura: «Stiamo lavorando con le autorità statali e locali in Texas in risposta alle tragiche alluvioni. La segretaria per la sicurezza nazionale sarà nello Stato a breve.

Texas, l’inondazione travolge i campi estivi: almeno 24 vittime, 20 ragazze disperse. Bilancio tragico - La furia della natura ha scatenato un disastro senza precedenti in Texas, sommergendo i campi estivi e lasciando un’impronta di dolore e perdita.

