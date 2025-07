Paper Fest Padellaro presenta Antifascisti immaginari | A sinistra manca un progetto per mandare a casa il governo

In un momento storico complesso, Antonio Padellaro mette in discussione il ruolo dell’antifascismo come mero rituale e strumento politico, sottolineando l’assenza di una visione chiara per cambiare realmente le cose. La sua riflessione invita a ripensare il rapporto tra memoria, lotta antifascista e obiettivi concreti. Perché, se la sinistra non si mobilita con un progetto forte, rischiamo di rimanere intrappolati in parole vuote e senza prospettive di cambiamento.

“Cosa ha a che fare l’antifascismo rituale e strumentale con il sacrificio di coloro che ci hanno dato la libertà? Se la sinistra continua in una stucchevole riproposizione di linguaggi parole e atteggiamenti logori, non si va avanti. Manca un progetto in grado di mandare a casa uno dei peggiori governi della storia repubblicana”. È una parte della riflessione che Antonio Padellaro ha fatto durante la presentazione del suo libro Antifascisti immaginari a Paper Fest, la rassegna di Paper First in corso a Carrara. “Il linguaggio – conclude – è sempre lo stesso. C’è sempre un attacco alla democrazia o alla Costituzione, siamo sempre alla vigilia della Marcia su Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, Padellaro presenta Antifascisti immaginari: “A sinistra manca un progetto per mandare a casa il governo”

