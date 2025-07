Baronissi Pubblicato avviso per la gestione dei Centri Sociali Comunali un’opportunità per la comunità

Baronissi apre le porte alla comunità con un'importante opportunità: l'avviso pubblico per la gestione dei centri sociali di Antessano, Orignano e Sava. Un'occasione unica per valorizzare gli spazi di aggregazione e rafforzare il senso di comunità. La Sindaca Anna Petta sottolinea come questa iniziativa rappresenti un passo decisivo nel potenziamento dei servizi locali, offrendo alla cittadinanza nuove possibilità di partecipazione e crescita condivisa. Non perdere questa chance di essere protagonista del cambiamento nel tuo territorio.

La Sindaca Anna Petta: “Aperto l’avviso pubblico per la gestione dei centri di Antessano, Orignano e Sava”. Il Comune di Baronissi ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei Centri Sociali comunali situati nelle frazioni di Antessano (Via S. Andrea), Orignano (Via Bellini) e Sava (Via Pozzillo). L’iniziativa rientra in un più ampio programma di potenziamento dei servizi alla cittadinanza e mira a valorizzare questi spazi come luoghi di aggregazione, partecipazione e benessere collettivo. I Centri Sociali sono riconosciuti come punti di riferimento essenziali per la comunità locale e, attraverso la gestione da parte di enti del Terzo Settore, si punta a renderli veri e propri motori di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, “Pubblicato avviso per la gestione dei Centri Sociali Comunali, un’opportunità per la comunità”

In questa notizia si parla di: avviso - gestione - centri - baronissi

Gestione Separata INPS: avviso automatico al superamento del massimale contributivo - A partire da maggio 2025, l’INPS introdurrà un servizio automatico di avviso per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, notificando chi supererà il massimale contributivo annuale.

Baronissi: “Pubblicato l'avviso per la gestione dei Centri Sociali Comunali” https://ift.tt/QNTPiJK https://ift.tt/4fcndm6 Vai su X

Baronissi: 'Pubblicato l'avviso per la gestione dei Centri Sociali Comunali'; Baronissi, pubblicato l'avviso per la gestione dei Centri Sociali Comunali; Baronissi (SA), pubblicato avviso per gestione Centri Sociali Comunali.

Baronissi, “Pubblicato avviso per la gestione dei Centri Sociali Comunali, un’opportunità per la comunità” - La Sindaca Anna Petta: “Aperto l'avviso pubblico per la gestione dei centri di Antessano, Orignano e Sava” Il Comune di Baronissi ha pubblicato un avviso ... Segnala zon.it

Baronissi: “Pubblicato l'avviso per la gestione dei Centri Sociali Comunali” - La sindaca Anna Petta: “Aperto l'avviso pubblico per la gestione dei centri di Antessano, Orignano e Sava” ... Si legge su salernotoday.it