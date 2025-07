Napoli al corteo del Pride bandiere della Palestina La madrina Gaia | Fondamentale prendere posizione

A Napoli, il corteo del Pride si trasforma in un potente atto di solidarietà, con bandiere della Palestina sventolanti e slogan di sostegno a Gaza. La madrina Gaia ha sottolineato l’importanza di prendere posizione su temi cruciali, trasformando la manifestazione in un’occasione di impegno civile e diritti umani. Un gesto che invita tutti a riflettere e agire per un mondo più giusto e inclusivo. Continua a leggere.

Partito da piazza Municipio il corteo del Napoli Pride; tra gli attivisti molte bandiere della Palestina, con slogan pro Gaza e contro i bombardamenti israeliani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

