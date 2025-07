Ius scholae Tajani risponde a Meloni | Proposta in sintonia con programma centrodestra anche Fratelli d’Italia era d’accordo

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, rompe il silenzio sullo Ius Scholae, affermando che la proposta è perfettamente in linea con gli intenti del centrodestra, con anche Fratelli d’Italia che si era dimostrata d’accordo. Un passo importante che potrebbe ridefinire il futuro delle politiche migratorie in Italia. La discussione si infiamma, aprendo nuovi scenari politici e sociali. Ma cosa significa davvero questa svolta?

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha riaperto il dibattito sullo Ius Scholae, dichiarando che la proposta è "assolutamente in sintonia" con il programma del centrodestra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scholae - tajani - proposta - sintonia

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto» - Antonio Tajani e Forza Italia puntano a un’Italia più giusta e meritevole. Dopo dieci anni di studi, lo Ius Scholae può finalmente diventare realtà, ma solo con una riforma della giustizia e delle autonomie regionali all’altezza.

#IusScholae, #Tajani: "La nostra proposta è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra, nel passato anche Fratelli d'Italia era favorevole a questa posizione". Il caldo fa davvero male... Vai su X

Ius scholae, Tajani: Proposta in sintonia con programma centrodestra, anche Fdi era d'accordo; Ius Scholae, Tajani: In sintonia col programma del centrodestra; Ius scholae, Tajani risponde a Meloni: Proposta in sintonia con programma centrodestra, anche Fratelli d'Italia era d'accordo.

Ius scholae, Tajani: "Proposta in sintonia con programma centrodestra, anche Fdi era d'accordo" - La proposta per lo Ius scholae "è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra, noi vogliamo aprire un dibattito, ma a livello parlamentare, qui non c'entra nulla il governo, ne parliam ... Come scrive msn.com

Ius Scholae, Tajani: "In sintonia col programma del centrodestra" - Abbiamo presentato una proposta di legge che si chiama Ius Italiae per far sì che la cittadinanza sia una cosa ancora pi ... Riporta msn.com