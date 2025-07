Giornata terribile per l’Italia al Tour de France | subito fuori Ganna Milan neanche disputa la volata

Il Tour de France 2025 si apre nel modo più difficile per l’Italia, con un doppio colpo che lascia amareggiati gli appassionati azzurri. Filippo Ganna si ritira già nelle prime fasi, e Jonathan Milan non riesce nemmeno a partecipare alla volata di Lille. Solo Matteo Trentin riesce a conquistare un quinto posto, ma la delusione è palpabile: questa giornata segna un inizio difficile, che mette alla prova il cuore e la determinazione dei nostri ciclisti.

Non poteva cominciare in un modo peggiore il Tour de France 2025 per l'Italia. Si sperava potesse essere una prima tappa già importante per i colori azzurri con la volata a Lille ed invece si è trasformata in un vero e proprio incubo. Prima il ritiro dalla corsa di Filippo Ganna e poi successivamente Jonathan Milan che non è riuscito nemmeno a disputare la volata. Alla fine c'è stato un quinto posto per Matteo Trentin, che non può assolutamente curare le ferite, per una vittoria azzurra che manca da 107 tappe consecutivamente alla Grande Boucle. Un sabato davvero nero per il ciclismo italiano e purtroppo cominciato con la notizia del ritiro di Filippo Ganna.