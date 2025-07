Fino a 3.000 euro di multa per chi vende pane fresco

In un’epoca in cui il pane rappresenta più di un semplice alimento, nuove norme cercano di proteggere sia i consumatori che i produttori tradizionali. Con sanzioni fino a 3.000 euro per chi utilizza impropriamente la dicitura "pane fresco", si punta a garantire trasparenza e qualità. La proposta di legge, discussa recentemente al Senato, mira a consolidare un quadro normativo chiaro e uniforme per valorizzare il pane autentico.

Chi utilizza in modo scorretto la definizione di "pane fresco" rischia una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro: è questa una delle principali novità contenute nella proposta di legge sulla produzione e vendita del pane, presentata al Senato e discussa lo scorso 24 giugno 2025. Il disegno di legge mira a tutelare il consumatore, valorizzare il pane tradizionale, consolidando le regole in un testo normativo unico, che disciplini con precisione le denominazioni e le modalità di produzione del pane in Italia. Cosa prevede la proposta di legge su produzione e vendita di "pane fresco". La proposta di legge mira a garantire ai consumatori una corretta informazione e tutelare il pane, riconosciuto come patrimonio culturale nazionale, frutto di tradizioni, conoscenze artigiane e competenze tramandate (e per questo motivo prodotto che contribuisce a far aumentare e mantenere altro il valore del Made in Italy ).

