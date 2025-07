Cristina Plevani festeggia a Iseo dopo il trionfo a L’Isola dei Famosi | fiori torta e un messaggio a sorpresa

Dopo 25 anni di successi e nuove avventure, Cristina Plevani torna a celebrare il suo trionfo a Iseo, tra fiori, risate e un messaggio a sorpresa che racchiude tutta la sua spontaneità. La sua semplicità conquista ancora, dimostrando che il vero successo sta nel cuore e nel sorriso. Una festa indimenticabile per una protagonista che non smette mai di sorprendere, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua straordinaria storia.

Dalla prima edizione del Grande Fratello alla trionfale vittoria all' Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani si è ripresa la scena con la sua semplicità disarmante. A 25 anni di distanza dal primo storico reality vinto su Canale 5, la bresciana è tornata nella sua Iseo per una festa in grande stile. Ad accoglierla, tanti amici, bouquet coloratissimi, pasticcini e una torta con una scritta ironica che dice tutto: "A mio agio nel disagio". Cristina Plevani ha raccontato la serata in una storia su Instagram: « Decisamente la mia torta », ha scritto divertita. Il party si è svolto a pochi passi dal lago, simbolo della sua terra d'origine alla quale è molto legata – come ha più volte ricordato, anche durante l'Isola, tra un pensiero per il suo cagnolino Nano e l'amore per la polenta.

In questa notizia si parla di: cristina - plevani - iseo - isola

